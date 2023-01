Enorme brand verwoest oude woonboerderij in Noordeloos; brandweer uren bezig met blussen

Alleen zaterdag lever je je kerstboom in Dordt nog bij speciaal punt in de buurt in, daarna moet-ie naar HVC

De kerstbomen konden afgelopen maandag al bij speciale plekken in de stad ingeleverd worden, maar aankomende zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur, op 7 januari dus, is er nog een laatste inlevermoment. Sommige kinderen zijn op eigen houtje al druk met het ophalen van kerstbomen, want dat levert ze een zakcentje op.

