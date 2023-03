Energiezuinige huizen vooral in H-I-Ambacht zeer geliefd bij kopers

Het prijsverschil tussen woningen met een gunstig of een ongunstig energielabel is het afgelopen jaar flink toegenomen. Door de hoge energieprijzen laten kopers woningen met de labels E, F of G het liefst links liggen, omdat die energie verslinden. In Hendrik-Ido-Ambacht had maar liefst 40 procent van de verkochte huizen het zuinige energielabel A.

De gemiddelde vraagprijs van een huis met het slechtste energielabel, dat is G, daalde 14 procent. Vraagprijzen van woningen met het duurzame A-label stegen juist met één procent. En dit dus in een jaar dat de gemiddelde verkoopprijzen van woningen in het laatste kwartaal daalden.

Vierkante meter

De prijsverschillen per vierkante meter tussen de energielabels liep vorig jaar flink op. In het eerste kwartaal was het verschil tussen energielabel A en G nog 186 euro per vierkante meter. In het vierde kwartaal was dat opgelopen naar 497 euro per vierkante meter. Een toename van 250 procent.

Juiste Makelaars zette in een onderzoek ook voor deze regio uiteen welke energielabels het best verkochten. Huizenkopers sloegen zeker in Hendrik-Ido-Ambacht vooral aan op energiezuinige huizen. Liefst 40 procent van de verkochte woningen daar heeft label A, slechts 3 procent van de verkochte huizen had daar het energieverslindende label G. Ook in de gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden gingen woonruimten met energielabel A hard: respectievelijk 32 en 31 procent van de kopers koos hiervoor.

Dordrecht

Van de gemeenten in het Drechtsteden- en Rivierenlandgebied lijkt Dordrecht de minst duurzame huizen te hebben. Op slechts 18 procent van de verkochte woningen hier prijkt het zuinigste energielabel. De meeste verkochte woningen (28 procent) in Dordrecht hadden een C-label. Zeven procent van de verkochte Dordtse huizen in 2022 had energielabel G.

