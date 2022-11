Energieadviseurs helpen winkeliers om hoge rekening te overleven: ‘Inzicht krijgen is stap één’

Dordtse horecastel verlaat café De Vrienden en begint nieuw avontuur in Hank

Na vijf jaar verkopen eigenaren Bryan Pennings en Shannen Monster café De Vrienden in Dordrecht en gaan ze horeca- en verhuurbedrijf Vissershang in Hank uitbaten. Arina Schenkel neemt het stokje in Dordrecht over.

25 november