En daar is het volgende evenement alweer: Brand Parkies officieel van start in Wantijpark

Big Rivers is nog niet voorbij of de volgende klassieker staat alweer op het programma. Op maandag 10 juli was de eerste concertavond van Brand Parkies. Nog vijf maandagen op rij vindt het gratis toegankelijke festival in het Dordtse Wantijpark plaats.