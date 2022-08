Elektrische veerpont tussen Dordrecht en Werkendam is verder weg dan ooit: ‘Werk aan de winkel’

COLUMN Annemiek wijst me soms op een ‘roze koek’ in mijn column

Zo nu en dan hielp ik buurtbewoonster Annemiek met het invullen of ‘ontcijferen’ van ambtelijke formulieren en brieven. Die gingen over van alles en nog wat: huurperikelen, een brief van HVC of een of andere gemeentelijke aankondiging. Het werd een wekelijks ritueel met koffie en roze koeken, die ze altijd voor me meenam.

24 augustus