Eindelijk geen slippende auto's meer? Gemeente laat wegdek beruchte bocht Oost-Kinderdijk opruwen

Kerstgala Lions Club Dordt na twee jaar weer terug; kaartver­koop gestart, Rondé treedt op

Het traditionele kerstgala van de Lions Club in Dordrecht is na twee jaar afwezigheid door corona terug. Op 17 december staat de 27ste editie van het chique feest op het programma en zoals gebruikelijk vindt deze plaats in Kunstmin. De kaartverkoop voor het gala, waarvoor de dresscode black tie/feestelijk is, is begonnen.

27 september