Eigenaar Gilermo van Lobi BBQ schrikt van geweld bij zijn restaurants: ‘Ik weet niet waarom, ik ben in shock’

Hij is ‘in shock’. Gilermo Boldewijn van Lobi BBQ zegt geen idee te hebben waarom vestigingen van zijn Surinaamse afhaalrestaurant in Dordrecht, Rotterdam en Den Haag doelwit zijn van geweld. De politie hield in Den Haag wel een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel aan die mogelijk betrokken is bij de geweldsincidenten.

De politie pakte de verdachte op nadat bij de vestiging van Lobi BBQ aan de Hoefkade een mogelijk explosief was gevonden. De verdachte gedroeg zich volgens de politie verdacht. De politie denkt dat de man mogelijk betrokken is bij de schietpartijen en het plaatsen van explosieven bij restaurants. Rechercheurs van de eenheid Rotterdam onderzoeken, in opdracht van het Openbaar Ministerie, de samenhang van deze geweldsincidenten en de rol van de verdachte hierin.

Twee filialen beschoten

In één weekend werden twee filialen van het Surinaamse afhaalrestaurant Lobi BBQ beschoten: aan de Spuiweg in Dordrecht, en in Rotterdam. De politie vond na het schietincident in Dordrecht, zaterdagnacht, een huls. Bij de vestiging in Dordrecht werd in de nacht van zondag op maandag een explosief geplaatst. De EOD heeft dit explosief op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Ook bij de vestiging in Den Haag lag een verdacht pakket voor de gevel van Lobi BBQ. Onderzocht wordt nog of dat ook om een explosief ging.

Quote Nee, ik weet niet wie dit heeft gedaan of waarom Gilermo Boldewijn

Eigenaar Gilermo Boldewijn (30) van Lobi BBQ zegt geen idee te hebben wie achter het geweld zit en waarom zijn zaken het doelwit zijn. ,,Ik ben in shock’’, zegt hij. ,,Nee, ik weet niet wie dit heeft gedaan of waarom.’’

Camerabeelden

Er vielen geen gewonden. De politie deed maandagochtend opnieuw buurtonderzoek in Dordrecht en hoopt onder meer op camerabeelden en andere informatie die nuttig kan zijn. De zaak in deze stad ging in september 2021 open, maar staat al enkele maanden leeg. Gilermo wil het restaurant verkopen en zegt ‘bijna rond’ te zijn geweest met een nieuwe eigenaar. Of de koop nu nog doorgaat, weet hij niet. Het restaurant, waarin meubilair staat opgestapeld, werd aangeboden voor 21.000 euro.

Volledig scherm Nadat op het pand aan de Spuiweg was geschoten, zette de politie zondag het gebouw enige tijd af met een lint. © Fotopersburo Busink

Het winkelpand, dat volgens gegevens van de Kamer van Koophandel de hoofdvestiging is, is eigendom van een investeerder. Johan Wagtegeld van JW Vastgoed, dat beheerder is van het pand, weet dat het restaurant dicht is, maar volgens hem betaalt Boldewijn nog steeds netjes de huur. ,,We gaan goed nadenken hoe we hiermee omgaan. We willen daarover eerst met de huurder spreken’’, zegt hij.

Verhuizen

Buurtbewoners van Lobi BBQ in Dordrecht reageren wisselend. De bovenbuurman van het afhaalrestaurant zegt niets te hebben gemerkt en van niets te weten. ,,We gaan vandaag verhuizen. Ja, gelukkig maar’’, zegt hij.

Quote Ik dacht dat er vuurwerk werd afgestoken. Dat zei ik nog tegen mijn man, maar het bleek dus om schoten te gaan Overbuurvrouw

De buurvrouw vertelt evenmin iets te hebben gemerkt. Ze is niet heel bang, al denkt ze dat haar woning wel risico loopt bij een eventuele nieuwe aanslag. ,,De keuken van het restaurant grenst aan mijn woning. Als er brand uitbreekt, zou het kunnen overslaan.’’

Vuurwerk

Een overbuurvrouw woont al 23 jaar aan de Spuiweg. Ze heeft zaken zien komen en gaan. Zo zat er eerst een snackbar in de winkel. ,,En naast het afhaalrestaurant zat een bloemenwinkel, maar die is in de coronatijd weggegaan.’’

Ze stelt dat het de laatste tijd juist vrij goed ging in de straat. ,,Er is hier jarenlang veel gedeald in drugs, maar het is de laatste jaren rustiger geworden’’, zegt ze. ,,Ik vind het heel heftig dat dit nu gebeurt. Ik hoorde in de nacht van zaterdag op zondag veel herrie buiten. Ik dacht dat er vuurwerk werd afgestoken. Dat zei ik nog tegen mijn man, maar het bleek dus om schoten te gaan.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.