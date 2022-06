Eevee wint Dordtse Popprijs 2022: ‘Muziek van een ongekend hoog niveau’

Volgens de jury is haar muziek van een ongekend hoog niveau. Misschien is de 29-jarige artieste wat minder bekend in Dordrecht en Nederland, maar wereldwijd heeft ze een indrukwekkend bereik van vele miljoenen streams. Daar kan ze zelfs van leven. Ze is volgens de jury bescheiden maar steengoed. Eevee is een vooraanstaande beatmaker van het steeds populairdere lo-fi genre. Met invloeden van hip-hop, R&B en soul brengt ze de aandacht naar deze nog redelijk ‘underground’ muziekstroming.

De prijzen in andere categorieën gingen donderdagavond naar Het Gezelschap (beste nummer en beste album), Dusty Ciggaar (beste muzikant) The Dirty Daddies (beste live act) en DJ Lucien Foort (Oeuvreprijs).

De prijs werd voor de tweede keer uitgereikt tijdens het Dordtse Popgala, waarvoor die avond honderden muzikanten, programmeurs, organisatoren en andere mensen uit de culturele sector waren uitgenodigd in het Energiehuis.

Hoge kwaliteit en talent

Het gala vond in 2019 voor het eerst plaats. Toen werd de Popprijs gewonnen door zangeres Merol. De afgelopen twee jaar kon het vanwege corona niet doorgaan. Ook dit jaar moest het verplaatst worden van februari naar juni.

Het gala wordt tweejaarlijks georganiseerd door Bibelot, de Popcentrale, Kunstmin en het Energiehuis en wil de rijke muziekcultuur van Dordrecht tonen. Die popcultuur is de laatste jaren steeds volwassener geworden, stellen de organisatoren. Ook wethouder Marc Merx verbaasde zich over de hoge kwaliteit en al het talent dat de stad te bieden heeft. ,,Dat is wat we met Bibelot en De Popcentrale de kans wilden geven”, stelde hij.

Na Eevee was Het Gezelschap de grote winnaar van de avond met twee awards voor beste nummer en beste album. Dit hiphop supertrio, bestaande uit Jordy Dijkshoorn (De Likt), nachtburgemeester Juno Rissema, BrandWerk-MC Diggy Rast, weet samen met beatmakers Kevin Stam (BrandWerk) en Deon (Deon Custom) een fris, aanstekelijk en origineel geluid neer te zetten dat je volgens de jury doet verlangen naar live-optredens.

Volledig scherm Het Gezelschap won de award voor beste nummer en beste album. © Rinie Boon

Tot beste muzikant werd Dusty Ciggaar gekozen. Een jongen uit een muzikale familie die al op zijn twaalfde Jimmy Hendrikx stond te spelen op Koninginnedag en die volgens de jury tot de wereldtop behoort. De gitarist was echter niet zelf aanwezig om zijn award in ontvangst te nemen.

The Dirty Daddies hadden wel een afvaardiging gestuurd om de award voor beste live-act op te halen. Deze zevenkoppige spektakelband ramt alle mogelijke hits in onophoudelijk tempo op het publiek af. Elk concert is energiek en zit vol verrassingen. In Nederland zijn weinig bands die zo’n grote show kunnen neerzetten, aldus de jury.

Volledig scherm The Dirty Daddies wonnen de prijs voor beste live-act. © Rinie Boon

Een ander hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de Dordtse oeuvreprijs. Die ging dit jaar naar DJ Lucien Foort. Hij stond aan de wieg van de gabberhouse, scoorde al in 1991 zijn eerste wereldhit met ‘Quadrophonia’ en speelde alle dancefestivals plat. Hij maakte radioprogramma’s en geeft zijn ervaring en kennis tegenwoordig via zijn eigen studio door aan jong talent in de Popcentrale. Hij heeft zichzelf opnieuw uitgevonden met zijn populaire YouTube kanaal. Foort was ontroerd toen hij de prijs in ontvangst nam.

Volledig scherm Een ontroerde DJ Lucien Foort nam de oeuvreprijs in ontvangst. © Rinie Boon

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.