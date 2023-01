Eerste deelauto van Molenlanden rijdt al door Giessenburg: ‘Minder uitstoot en goedkoper’

Zo’n auto wordt gedeeld met de buurt. Voor het gebruik ervan is een abonnement nodig. Initiatiefnemer is Samen Slim Rijden Giessenburg, een samenwerking tussen Stichting Duurzaam Molenlanden en OnzeAuto, waarmee zij duurzaam autorijden toegankelijk willen maken voor bewoners en organisaties. Door samen gebruik te maken van één elektrische auto dragen de deelnemers niet alleen bij aan een sterk verminderde uitstoot van CO2 en stikstof, maar besparen zij ook veel geld.

Als de belangstelling groot is, wordt overwogen een tweede of derde elektrische deelauto aan te schaffen. Op het Tilplein in Giessenburg kan zaterdag om 11.30 uur een kijkje worden genomen bij de deelauto.

Ook in Goudriaan, Bleskensgraaf, Nieuw-Lekkerland en Nieuwpoort/Langerak hebben zich al deelnemers aangemeld, maar volgens Glerum is dat aantal is nog niet genoeg om ook daar te kunnen starten met de elektrische deelauto. Glerum roept ook lokale organisaties op om zich aan te melden en in te schrijven voor het project in Molenlanden.