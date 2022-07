Eenmalige voorstelling ‘Willie The Movie’ over Dordts zangfenomeen

Het Dordtse filmhuis The Movies vertoont op woensdag 20 juli eenmalig Willie The Movie , een registratie van de musical over Willie Batenburg.

Het Dordtse Zuigorkest speelde afgelopen oktober vier keer de musical Sjentelmentel Sjurnie; Willie Batenburg de Musical. Dat was een succes, want alle keren was de zaal uitverkocht. Wie daar niet bij kon zijn, krijgt nu een herkansing. De concertregistratie wordt vanwege zijn 95ste geboortedag, Batenburg zou op 27 juli jarig zijn geweest, eenmalig vertoond in The Movies.

Verzonnen brabbeltaal

Willie Batenburg was in de jaren 90 en rond de eeuwwisseling een fenomeen. Hij zong gekleed in lederhosen, in een door hemzelf verzonnen brabbeltaal, een fonetische mengelmoes van diverse Europese talen. Zijn grootste hit was Oene maine matsja Tirol, afkomstig van zijn album Geplukt en ongelukt.

Tijdens deze feestelijke voorstelling zal de voltallige bezetting van de musical de film muzikaal inleiden. ‘Geheel in de stijl van Willie wordt dit geen gelikt gebeuren, maar een low-fi, high extended experience. Oftewel in de taal van Willie: een ongelikte ervaring’, belooft het persbericht.

Na de film is er nog een meet-and-greet met de acteurs en muzikanten in Diva’s Lounge. Alle info is te vinden op de site van The Movies.

Bekijk hieronder alvast de trailer.

