Een soapserie die gestaag extremer werd

Alle boa’s in Dordrecht dragen vanaf nu een bodycam: ‘Nu is er altijd het hele verhaal’

Alle boa’s in Dordrecht zijn sinds donderdag uitgerust met een bodycam. De camera is met name preventief bedoeld, maar handhavers Bradley Dijk en Erwin van Someren hopen dat ‘ie ook helpt in situaties waar ze het meest mee kampen op een dag: provocerende personen. ,,Die neerbuigend zijn.’’

6:52