Een op de dertien Gorcumers leeft in energiearmoede. Het gaat om inwoners met een laag inkomen en een hoge energierekening, die vaak in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat blijkt uit een analyse van TNO op basis van CBS-cijfers.

De hoge energieprijzen van het afgelopen jaar hebben gezorgd voor flink meer energiearmoede in de regio. In Gorinchem gaat het om naar schatting 7,4 procent van de huishoudens. Dat is exact het landelijke gemiddelde. In de Arkelstad was ook sprake van de grootste toename: van 6 procent in 2020 naar 7,4 procent in 2022.

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam hebben in verhouding het minst te maken met energiearmoede. In deze gemeente gaat het om 1 op de 25 huishoudens. Ook in deze gemeente is er sprake van een stijging, net als in alle andere gemeenten in de regio.

Compensatiemaatregelen

Landelijk leven ruim 600.000 huishoudens in energiearmoede, 90.000 huishoudens meer dan in 2020. Zonder de compensatiemaatregelen zouden dit er 1 miljoen zijn geweest volgens TNO. Twee derde van de energiearme huishoudens woont in een huis met label F of G. Dergelijke huizen zijn alleen tegen torenhoge kosten warm te krijgen.

