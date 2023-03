Eén op de 49 gebouwen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht staat leeg

Moet Dordt in Stoom stoppen? ‘Het mag ondanks de stikstof­cri­sis ook nog wel leuk blijven!’

Is de natuur in de Biesbosch belangrijker dan een evenement als Dordt in Stoom, of moet zo'n evenement kleiner worden of zelfs stoppen? Of moderniseren door over te schakelen op schone technieken? Dordt in Waterstof? Een feestje, dat moet toch kunnen? Wij vroegen onze lezers naar hun mening in deze kwestie.