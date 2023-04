Een ‘nieuwe start’ voor Papendrechtse basisschool na verbouwing: ‘Rollercoaster voor deze school geweest’

Directeur Ben wil goed imago voor zijn ‘zwarte school’: ‘Totaal onnodig dat ouders ons meteen overslaan’

Obs Anne Frank in Papendrecht. De school doet qua samenstelling van de leerlingenpopulatie niet onder aan een basisschool in Rotterdam Crooswijk of Zuid, volgens directeur Ben Biesheuvel. Hij merkt dat zijn ‘zwarte school’ een bepaald imago bij veel mensen heeft. En hij kan het weten; hij is ook directeur van een andere school, even verderop. ,,Daar speelt dat niet.’’