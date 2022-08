Een ijsje eten met Stan: ‘We hebben in Congo een gezinstehuis opgezet’

indebuurtJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze zomer gaat ze een ijsje eten met verschillende (on)bekende gezichten uit Dordrecht. Dit keer sprak ze met Stan van der Weijde.

Dordtenaar Stan zette in 2020 de organisatie 4Watoto op in de Democratische Republiek Congo. 4Watoto zet zich in om weeskinderen een dak boven het hoofd te geven. Stan is tijdelijk terug in Dordrecht en vertelt meer over het initiatief.

Even vragen aan Stan

Even voorstellen…

“Ik ben Stan, 22 jaar, en ben opgegroeid in Dubbeldam. Nu woon ik een groot deel van het jaar in Goma, een plaats in Congo.”

Wat doe je in Congo en hoe ben je daar terechtgekomen?

“Ik woon in de Democratische Republiek Congo, omdat ik hier een gezinstehuis heb opgezet. Na mijn VWO-opleiding ben ik tijdens een tussenjaar gaan backpacken en reisde met vrienden naar Japan en Marokko. Later maakte ik zelf reizen naar Zanzibar, Tanzania, Oeganda en Congo. Daar ontstonden nieuwe vriendschappen met de locals. In eerste instantie ging ik naar Congo om de vulkaan Nyiragongo te beklimmen en berggorilla’s te bekijken. Maar tijdens mijn verblijf werd ik enorm geraakt door de armoede en omstandigheden waar kinderen in dit land in verkeren.”

Wilde je vroeger al iets met kinderen in armoede gaan doen?

“Nou, toen ik een klein mannetje was wilde ik eigenlijk orka trainer worden. Later wilde ik graag iets doen wat met organiseren of leiding geven te maken had. Momenteel werk ik, als ik in Nederland ben, in de horeca.”

Hoe ben je uiteindelijk bij de straatkinderen terechtgekomen?

“Ik ben met een gids een paar dagen de stad Goma in geweest. Ik zag een mooie stad en mooie mensen, maar verschrikkelijk veel kinderen die op straat leefden. Terug in mijn hotel sprak ik hier mijn zorgen over uit naar de restaurantmanager Aline. Ik wilde op dat moment iets leuks voor deze jongens en meisjes doen. Na overleg nodigden we de kinderen uit in het hotel. Ze konden douchen, kregen schone kleding, aten kip en we voetbalden met elkaar. De blijdschap die op de koppies te zien was, was fantastisch. Maar ja, aan het eind van de avond moesten ze toch weer terug de straat op.”

“Ik ging terug naar Nederland, maar het liet me niet meer los. Ik sprak regelmatig met Aline en met mijn spaargeld besloten we een organisatie te starten om een gezinstehuis te bouwen. We huurden een stuk land en met de hulp van de Congolese bevolking en partners bouwden we zelf het huis. Hier verblijven nu vijfentwintig kinderen, van baby tot young adult, in een veilige omgeving. Samen met diverse medewerkers nemen we de verschillende rollen in het gezin op ons.”

“Vanaf dag één zijn we financieel ondersteund door vrienden en familie, zowel in Nederland als in Congo. Zo hebben we dit kunnen realiseren.”

En natuurlijk wil ik ook van Stan weten: met wie wil jij wel eens een ijsje eten?

“Dat is een goeie vraag… “Ik denk met De Dalai Lama. Met hem wil ik wel eens van gedachten wisselen over de Aziatische filosofie. Ik lust trouwens alleen ijs als het heel erg warm weer is. Dan kies ik voor iets fris en fruitigs, zoals een bekertje ijs met mangosmaak.”



Liefs van Jip



Ben jij geïnteresseerd in het werk van Stan en 4Watoto? Kijk dan even op de website.