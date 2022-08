Een ijsje eten met buschauffeurs Mary en Sharon: ‘We zijn collega’s, maar ook moeder en dochter’

Even vragen aan Mary en Sharon

Even voorstellen…

Mary: “Ik ben Mary en ben 56 jaar. Mensen kunnen me herkennen me als buschauffeuse bij Qbuzz in Dordrecht.



Sharon: “Ik ben Sharon, 31 jaar, en ook buschauffeuse in Dordrecht. Mary en ik zijn collega’s, maar ook moeder en dochter!”

Wilden jullie van jongs af aan al chauffeur worden?

Mary: “Zo lang als ik me kan herinneren, wilde ik iets met vervoer doen. En dan het liefst als vrachtwagenchauffeur. Uiteindelijk kon ik via een project, de toenmalige melkertbanen genoemd, in Dordrecht als buschauffeur aan het werk. Het is me op het lijf geschreven en volgend jaar hoop ik officieel 25 jaar in dienst te zijn.”



Sharon: “Het vak is me met de paplepel ingegoten. Als klein meisje van zeven jaar mocht ik met mijn moeder meerijden in de bus. Geweldig en stoer vond ik dat! Aangestoken door haar enthousiasme besloot ik dat ik later óók mijn busrijbewijs, het D-rijbewijs, wilde halen.”

Wat is het leukste wat jullie op de bus meemaken?

Mary en Sharon: ”Dat is toch wel de interactie met de passagiers, die blijft leuk. We hebben vaste klanten die blij zijn je te zien en even een praatje willen.”

Hebben jullie het samen veel over jullie werk?

Sharon: “Eigenlijk valt dat best mee. Soms komen mijn moeder en ik elkaar onderweg tegen of tippen we een omleiding op de route. En als het schema het toelaat, doen we wel eens een dienstwissel. Als we elkaar bij het eindpunt tegenkomen en uitstappen, geeft mijn moeder me wel eens een kus en zegt: ‘ha lieverd’. Dan zie je anderen wel vreemd kijken en moeten wij er even om lachen.”



Mary: “Naast fulltime chauffeur ben ik trotse oma van de zonen van Sharon. Ze zijn 3,5 en 2 jaar oud en ik pas natuurlijk wel eens op. Meestal gaan onze gesprekken over de kleintjes. Over het werk wordt sneller gesproken als er anderen bij zijn, bijvoorbeeld op een verjaardag.”

Met wie wil jij wel eens een ijsje eten en wat is je favoriete smaak?

Mary: “Natuurlijk het liefst met mijn dochter en kleinkinderen! En dan een wafel met de smaak mokka en een berg slagroom, héérlijk.”



Sharon moet lachen en vult aan. “Het zou nu netjes zijn als ik dat ook zou zeggen, hè? Maar ik wil wel eens een wafel met stracciatella en slagroom eten met de Engelse acteur Jason Statham. Dat vind ik zo’n lekker ding!”



Liefs van Jip



