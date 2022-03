Een hommage aan de Dordtse ziekenhuizen

Welke partij overtuigt met hun verkie­zings­pos­ter de Dordtena­ren? ‘Deze vind ik gewoon misleidend’

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht en dus is het voor al de zestien partijen in Dordrecht natuurlijk campagnevoeren geblazen. De hele stad hangt vol met posters, maar wie vliegt die verkiezingsposters nou het best aan? Daar heeft expert Rico den Boer (35) een antwoord op.

