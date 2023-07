Een feest, schoolzwemmen en een klimaatburgemeester; deze moties in Papendrecht zijn aangenomen

Papendrecht kan zich opmaken voor een eigen feestje, want de motie voor de komst van een eigen evenement is aangenomen. Er kwamen nog veel meer grote thema's aan bod tijdens de vergadering over de zogeheten Perspectiefnota. Ze kwamen er niet allemaal doorheen, maar een flink aantal wel. Hieronder een greep uit de aangenomen moties.