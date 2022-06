Een elektrisch pontje tussen Dordrecht en Werkendam? Dat gaat nog even duren...

Waar blijft die elektrisch aangedreven veerpont tussen Dordrecht en Werkendam? Nou, die zou begin dit jaar in bedrijf moeten zijn gekomen, maar vooralsnog is er geen zicht op de komst van dit schone veer.

In de concessie voor de Biesbosch-pendeldienst werd eind 2019 genoteerd dat er een geheel elektrisch varende pont zou komen. Andere concessie-eisen, zoals een frequentere dienstregeling in de zomer, lieten de gemeenten Dordrecht en Altena vallen, toen bleek dat geen vervoerder toehapte. Uiteindelijk stak Swets ODV Maritiem de vinger op en werd de concessie vergeven. Inmiddels is Swets onderdeel van Blue Amigo - bekend van het waterbusvervoer in de regio.

Afspraken nakomen

De woordvoerder van de Dordtse wethouder Rik van der Linden (mobiliteit) meldt dat de gemeente en provincie ‘op korte termijn’ in gesprek gaan met Blue Amigo. ,,We willen dat afspraken nagekomen worden. En als dat niet kan, heeft dat consequenties voor de vervoerder.’’ Een Blue Amigo-zegsman laat weten dat er ‘weinig te melden is'. ,,Er lopen interne besprekingen over dit onderwerp.’’

Fractievoorzitter Necdet Burakçin van GroenLinks is voornemens in gesprek te gaan met de wethouder. ,,We hebben er alle belang bij dat klimaatneutraal worden sneller verloopt. Daarom willen wij alle soorten mobiliteit zo schoon mogelijk krijgen.’’

