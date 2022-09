Een e-bike? Wilma (86) uit Dordrecht fietst Elfstedentocht op gewone fiets

Met een handgeschreven kaart feliciteert Arno Brok, oud-burgemeester van Dordrecht en nu commissaris van de Koning in Friesland, de 86-jarige Wilma van Rijn-Lachnit met het uitrijden van de Fietselfstedentocht in zijn provincie. De Dordtse volbracht de 235 kilometer in 4,5 dag.

Meest bijzondere is misschien wel dat ze dat, samen met haar 71-jarige neef Ben, deed op een gewone fiets. Daar gaat het clichébeeld van senioren en hun elektrische fietsen... Van Rijn-Lachnit is simpelweg geen fan van e-bikes. ,,Al mijn vriendinnen hebben er één. ‘Maar je fietst ook gewoon’, zeggen ze altijd. Vind ik niet; de benen bewegen mee zodra je een beetje op gang bent, maar je spieren hoeven zich niet in te spannen. Dat is niet echt bewegen voor mij.’’

En dus ging haar fiets onlangs mee in de auto naar Friesland. Voor de gezellige aanspraak was er neef Ben. Een man die zich inzet voor de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden en de route bij gebrek aan ijs al vaker heeft gefietst dan geschaatst.

Oude pandjes

,,Alle steden hebben prachtig oude pandjes die heel goed zijn onderhouden’’, geniet de krasse Dordtse na. Als ze moét kiezen is Bolsward favoriet en krijgt Stavoren een eervolle vermelding vanwege de fontein. ,,Iedere Elfstedenplaats had een bijzondere fontein (een overblijfsel van 2018, toen Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was, red.) en die enorme vis met opgesperde bek vond ik het meest bijzonder.’’

‘Hoop dat het u verder goed vergaat’, besluit Brok de kaart. ‘Geniet van ‘onze’ mooie oudste stad van Holland! Ik kijk in dankbaarheid terug op de zeven jaar dat ik daar mocht werken. Pas goed op Dordrecht!’ In 2015 spelde hij als burgemeester Wilma van Rijn-Lachnit overigens nog een lintje op. Ze is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Volledig scherm Wilma van Rijn-Lachnit weer thuis in Dordrecht. © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.