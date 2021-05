Een camper huren is populairder dan ooit: ‘Gaat de grens dicht, dan rij je naar een ander land’

Vaste plaatsen enorm populair, maar campings spelen er niet op in: ‘Lege plekken zijn geen leuk gezicht’

17 mei Er is veel vraag naar vaste plaatsen, ofwel seizoensplaatsen in de Drechtsteden en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Desondanks lijken campings, op welke wijze dan ook, niet op die toegenomen populariteit in te haken. De hoeveelheid aangeboden vaste plaatsen is niet toegenomen en de tarieven zijn niet verhoogd. ,,Verhogen vind ik gewoon afzetterij.’’