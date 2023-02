Een busbaan die niet weg mag en 15 miljoen euro voor de Gorcumse Banneweg?

Gedoe rond een busbaan in Hendrik Ido Ambacht die door sommige als racebaan wordt gebruikt. Maar die van de provincie niet weg mag. Of de ruim veertien miljoen euro die het in Gorinchem gaat het kosten om voorgoed af te rekenen met de verkeersellende op de Banneweg. Ze lieten onze lezers in de pen klimmen om hun mening te geven.

Busbaan Laan van Welhorst

Dit is Holland op zijn smalst. Deze busbaan heeft geen enkele toegevoegde waarde. Bij de bushaltes kan men beter een inham maken voor de bus. Dat is voetgangers sowieso een stuk veiliger. Nu heb je nog van die enorme idioten die je rechts inhalen via de busbaan om dat ze harder willen rijden dan vijftig. Soms moeten voetgangers opzij springen, omdat er weer zo’n idioot net voor een zebrapad zo nodig langs wil. Beter is om de gehele busbaan op te doeken. Als men mensen in het openbaar vervoer wil hebben, verlaag dan de prijzen daarvan eens flink zou ik zeggen.

Roel Unij

Hendrik Ido Ambacht

Zonnepanelen op platte daken

Meestal worden de panelen onder hun kleine hoek gezet voor optimaal gebruik. Misschien hoeft dat niet en dan kan plaatsing altijd op een plat dak zonder te zichtbaar te zijn. Verticale windmolens leveren trouwens minder geluid en trillingen op zo blijkt uit informatie op de site van Essent.

Aart Brand

Dordrecht

Vijftien miljoen euro voor Banneweg

Laat ik vooropstellen dat ik geen planoloog ben en dus niet kan bogen op enige expertise. Echter, als weggebruiker zie ik het verkeersprobleem op de Banneweg niet opgelost worden door de exorbitant dure oplossingen. Mijns inziens wordt het probleem veroorzaakt door het feit dat er maar 1 route is van Piazza richting het centrum of Gorinchem-Oost, omdat de Nieuwe Hoven voor het grootste gedeelte éénrichtingsverkeer is. Ik woon nu 15 jaar in Gorinchem en heb dit nooit begrepen. Is er gekeken naar de mogelijkheid om de Nieuwe Hoven (weer) in twee richtingen open te stellen? Dat zou mijns inziens namelijk de druk op de Banneweg enorm verminderen.

Carole Westerkamp

Gorinchem

