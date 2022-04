Een avond over strips, muziek en ‘coming of age’

Lief! Meisje ontfermt zich in stromende regen over onderkoeld en verdwaald hondje: ‘Dappere heldin!’

De politie trof vanochtend een ontroerend tafereeltje aan: een meisje van 13 was waarschijnlijk van haar fiets gestapt tijdens haar tocht naar school en ontfermde zich in de stromende regen over een verdwaald, zwaar onderkoeld hondje. ‘Dappere heldin!’

12:37