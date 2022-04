Edwin wint rechtszaak over metershoge stalen loods pal tegen zijn achtertuin: ‘En nu afbreken die muur’

Brug over de Noord urenlang afgesloten vanwege storing aan de bediening

De Brug over de Noord tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht is zaterdag urenlang dicht geweest vanwege een storing. Die begon rond 11.00 uur en duurde tot diep in de middag. Vooral fietsers ondervonden daar hinder van, omdat zijn niet kunnen omrijden via de Noordtunnel, zoals automobilisten dat kunnen.

23 april