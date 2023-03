Edwin dendert dankzij verkiezingszege BBB opeens Staten binnen: ‘Dit had ik niet durven dromen’

Het verkiezingssucces van BBB komt zelfs voor de betrokkenen als een daverende verrassing. Zo is het voor Edwin van den Heuvel uit Langerak, ‘slechts’ achtste op de lijst van zijn partij in Zuid-Holland, nog even wennen dat hij hoogstwaarschijnlijk in Provinciale Staten komt. ,,Dit had ik niet durven dromen.’’