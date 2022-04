Edwin (25) gaf het plannen op voor eigen barbershop: ‘Niet aan tweede plan beginnen als het eerste nog niet is uitgewerkt’

Hij deed de opleiding tot barbier, maar werkte de rest van de week als planner. ,,De opleiding was maar een dag en daarnaast wilde ik werken. Ik knipte regelmatig en heb ook in een salon gewerkt, maar mijn hoofdbaan was planner. Deze baan kwam op mijn pad en eigenlijk had ik het daar prima naar mijn zin. Voor mezelf werken was wel altijd het doel, maar ik had niet verwacht dat die kans er zo snel zou komen.”