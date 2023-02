Edo Haan waarnemend burgemeester in Zwijndrecht, maar blijft tot 15 april ook aan het roer in Maassluis

Ron’s Gebakkraam begint nu ook een poffertjes­zaak: ‘Mijn vader had dit niet geloofd’

Ron’s Gebakkraam was jarenlang op dezelfde plek te vinden aan de Spuiboulevard in Dordrecht. Het levenswerk van de befaamde oliebollenbakker Ron van der Weijden verdwijnt nu tijdelijk en er komt een nieuw concept bij: Ron’s Poffertjes op het Achterom. ,,Met die naam houden we mijn vader in ere.”