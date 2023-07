Eddie en Ying stoppen na 25 jaar met snackbar Hobé: ‘Hartverscheurend dat ik geen afscheid kan nemen’

Klaar met een patatje met? Dit restaurant speciali­seert zich in loaded fries; chili cheese, rendang of tempeh

Een patatje mayo is zó 1968, zó 1975, 1982, 1996, 2007 én 2021. Dat kan onderhand best een tandje creatiever. Vandaar dat ‘loaded fries’, frieten die onder van alles worden bedolven behalve de overbekende sauzen, aan een opmars bezig zijn. In de Voorstraat opent vrijdag Bijzonder Frietwerk, dat deze rijkbedekte patat desgewenst serveert met een cocktail.