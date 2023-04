Dwangsommen voor huurders die ‘niets wisten’ van illegaal bordeel terecht bevonden

Deze zorgorgani­sa­ties worden één: ‘Met zijn drieën kunnen we die enorme vergrij­zings­golf wél aan’

Er is een flinke vergrijzingsgolf onderweg. Maar waar moeten al die ouderen straks gaan wonen? Zo lang mogelijk thuis, het liefst. Mét hulp uit de zorg. Óf in grote woonzorgappartementen. Maar dit is nog een flinke uitdaging met al die personeelstekorten en waar is het geld daarvoor? Drie middelgrote zorgorganisaties -het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep- proberen die problemen te ondervangen door samen verder te gaan. ‘Zo kunnen we het écht aan.’