Dure auto crasht op lichtmast in Dordrecht, bestuurder vlucht weg

Het ongeval gebeurde rond twee uur 's nachts op de Toulonselaan. ,,De lichtmast is geraakt bij het eenzijdig ongeluk", weet een woordvoerder van de politie. De bestuurder vluchtte de auto uit. Die is nog niet opgepakt door de politie. Dit wordt bemoeilijkt omdat de bestuurder van de auto niet de eigenaar is: ,,Dus we moeten hem nog zien te vinden.” Het voertuig is in ieder geval in beslaggenomen.