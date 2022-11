DuPont weg uit Dordrecht: wat zijn de gevolgen?

Shirts, sjaals en mutsen FC Dordrecht voortaan te koop in hartje Dordrecht: ‘Fanshop is ultieme wens’

FC Dordrecht is definitief toegetreden tot het rijtje clubs met een eigen fanshop. In de ruim opgezette winkel op het Achterom draait het niet alleen om de verkoop van tenues en FC Dordrecht-goodies, zo blijkt op de openingsdag, ,,Dit is meer dan een shop, dit is een ontmoetingsplek.’’

