DuPont verdwijnt uit Dordrecht: omstreden chemiebedrijf zet laatste fabriek in Dordt te koop

DuPont stopt met de productie van Delrin, de kunststof die in de fabriek wordt gemaakt. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTV Dordrecht. Daarom worden alle Delrin-fabrieken verkocht, inclusief die in Dordrecht.

Daarmee verdwijnt de naam DuPont uit de stad. Decennialang was DuPont het grootste en bekendste bedrijf in Dordrecht. Het van oorsprong Amerikaanse concern opende in 1967 de eerste Nederlandse fabriek in de stad. Het laatste decennium kwam het bedrijf echter ernstig in opspraak.

In welke handen de fabriek aan de Baanhoekweg komt, is nog niet bekend, zegt woordvoerder Willem Buitelaar namens DuPont. ,,We verwachten in de loop van 2023 meer duidelijkheid te kunnen geven.’’ De bedoeling is dat de koper de productie van Delrin, een kunststof die in allerlei alledaagse producten zit, voortzet. ,,Behalve een nieuwe naam op de gevel zal er dus niet zoveel veranderen’’, aldus Buitelaar.

Maar met de voorgenomen verkoop komt wel een einde aan de aanwezigheid van het omstreden bedrijf in Dordrecht. Tientallen jaren lang was DuPont de grootste werkgever in Dordrecht: duizenden mensen uit de regio werkten er in de loop der jaren. Bovendien was het bedrijf als geldschieter betrokken bij talloze initiatieven en verenigingen in de stad.

Maar de laatste tien jaar kantelde het imago volledig. DuPont is zowel in Nederland als daarbuiten aangeklaagd voor milieu- en gezondheidsschade vanwege de uitstoot van giftige stoffen. Het Amerikaanse bedrijf bleek al tientallen jaren aanwijzingen te hebben dat de productie in de fabrieken, waaronder die in Dordrecht, ernstige gezondheidsschade kon veroorzaken. Toch ging het werk door.

Volledig scherm In 2013 was op het industrieterrein alleen het bedrijf Dupont gevestigd. In de jaren daarna zijn onderdelen van DuPont afgesplitst en verder gegaan onder de namen Chemours en Dow. © ANP

Het resulteerde in een lange reeks onderzoeken, en deze zomer nog in een opzienbarende uitspraak van de rechtbank in Dordrecht. Die verklaarde het chemiebedrijf juridisch aansprakelijk voor gezondheidsschade die vijftien oud-werknemers opliepen in de Dordtse fabriek. Ze werkten er jarenlang slecht beschermd en werden onvoldoende gewaarschuwd voor mogelijke vruchtbaarheidsproblemen. De vijftien medewerkers in kwestie eisen samen ruim 1 miljoen euro.

Ook hebben de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden een rechtszaak aangespannen tegen DuPont en Chemours. De vier gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van de uitstoot van de stoffen PFOA en GenX, die veel schadelijker voor de gezondheid blijken dan eerder werd voorgespiegeld.

In 2013 was op het industrieterrein alleen het bedrijf Dupont gevestigd. In de jaren daarna zijn onderdelen van DuPont afgesplitst en verder gegaan onder de namen Chemours en Dow. DuPont heeft in Dordrecht nu nog zo’n 250 mensen vast in dienst.

De verkoop gaat volgens het ‘lift & shift-principe’, zegt Buitelaar. Dat wil zeggen dat de nieuwe partij zowel de fabriek als medewerkers overneemt en dus doorgaat met het produceren van Delrin. Van Delrin worden onder meer de rode knoppen van autogordels en de tandwieltjes in elektrische tandenborstels en boormachines gemaakt. Het wordt ook gebruikt in insulinepennen en skibindingen. Volgens Buitelaar past Delrin ‘minder in het huidige portfolio van DuPont’. ,,Het bedrijf wil een portfolio die minder conjunctuurgevoelig is.’’

