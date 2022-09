DuPont vecht aansprakelijkheid voor miskramen en vruchtbaarheidsproblemen oud-medewerkers aan

Komen Theo’s gezond­heids­klach­ten door zijn werk bij DuPont? Verklarin­gen van getuigen moeten antwoord geven

Zes getuigen hebben dinsdag onder ede verklaard over hun werk bij chemiebedrijf DuPont in Dordrecht. Zijn advocaat wil het verhoor in de Dordtse rechtbank gebruiken om de claim van de zieke werknemer Theo van Ballegooijen uit Dordrecht te onderbouwen. ,,Hij is enorm strijdbaar.’’

