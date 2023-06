Duiken, met hoge snelheid over de rivier en Fiets 'm erin: programma Havendagen Werkendam bekend

Inge verloor haar kindje met negen maanden: 'Ik vluchtte de fantasiewe­reld in’

Inge van Clapdorp (62) verloor haar kindje toen het negen maanden oud was. In plaats van ‘onomkeerbaar te crashen’, vluchtte ze de fantasiewereld in. Dit weekend ging ze verkleed als ‘moderne piraat’ bij festival Eallum in de Dordtse Biesbosch. Het fantasy-feest trok duizenden uitgedoste en niet-uitgedoste mensen. ,,Hier kan iedereen gewoon lekker zichzelf zijn, zonder dat er wordt geoordeeld.”