Drukte op huisartsenpost door onnodige belletjes: ‘Kind met keelpijn is geen spoed’

Schermen vertellen Dordtena­ren in vijf talen wanneer het tijd is om plastic vuilniszak op te hangen: ‘Is nodig’

Je vuilniszak uren of dagen eerder ophangen dan dat-ie wordt opgehaald, is natuurlijk vragen om ongedierte. In sommige Dordtse wijken lijkt een aantal bewoners een geheugensteuntje nodig te hebben voor wanneer het tijd is de zak op te hangen. Daarom rouleren er nu informatieschermen in de stad, met informatie in vijf talen.

2 december