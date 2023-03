Drie zorgorganisaties in Drechtsteden gaan vanaf 2024 door als één: ‘Verandert niets voor cliënten’

Onder welke noemer de zorginstanties samen doorgaan, is nog niet bekend. De huidige bestuurders - Paul van Gennip (het Parkhuis), Jurjen Sponselee (Het Spectrum) en Lilian Bouman (de Zwijndrechtse Swinhove Groep) - zullen de organisatie vanaf 2024 samen leiden.

Met de fusie willen de zorgverleners ‘inspelen op de grote uitdagingen in de zorgsector’. De krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de vergrijzing in de regio. ,,De vergrijzingsgolf is enorm’’, vertelt Paul van Gennip, bestuurder van het Parkhuis in Dordrecht. ,,Er zal steeds meer beroep op onze zorg gedaan worden.’’

Quote Dit is niet een operatie voor bezuini­ging of iets wat uit nood geboren is Paul van Gennip, bestuurder Het Parkhuis

Naar innovatievere zorgvormen toegaan, is ook een van de plannen. Van Gennip: ,,We willen een aantrekkelijk zijn, ook voor toekomstig personeel dat we aan ons willen binden. Denk aan spraakgestuurd rapporteren. Dat zou mooi zijn, als we zo innovatief kunnen zijn. Individueel zijn we daar onvoldoende toe in staat, samen kunnen we dat wel.’’

Alle drie kerngezond

De reden voor samenwerking is zeker niet omdat de portemonnees van de ouderzorginstanties daarom vragen, benadrukt Van Gennip: ,,We zijn alle drie kerngezonde organisaties, maar we willen voorbereid zijn op de toekomst. Dit is niet geen bezuinigingsoperatie of iets wat uit nood geboren is, maar ons eigen idee.’’ Consequenties zijn er dan ook niet voor het personeel. ,,Iedereen gaat mee, iedereen behoudt z’n baan.’’

Quote Voor de cliënten die nu gebruikma­ken van de zorgverle­ning, verandert niets Paul van Gennip, bestuurder Het Parkhuis

Voor de huidige bewoners en cliënten zijn er geen gevolgen, aldus Van Gennip. ,,Voor de cliënten die nu gebruikmaken van de zorgverlening, verandert niets; die gaat gewoon door. Ook de locaties in Dordrecht en Zwijndrecht blijven bestaan en doordraaien. Het enige wat zal veranderen, is de naam. Die bedenken we ergens het komende jaar.’’ Vanaf 1 januari 2024 zijn de drie zorginstellingen in juridische zin gefuseerd.

