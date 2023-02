Drie jaar cel voor coach die jonge kunstrolschaatsers seksueel misbruikte: ‘Schaamteloos’

De 52-jarige Massimo G. vergreep zich als toptrainer in het kunstrolschaatsen aan de jongens van 15 en 19 jaar. Met een van de slachtoffers was hij ter voorbereiding van een Europees Kampioenschap van Italië naar Nederland gereisd.

Ze verbleven in een gastgezin in Nederland. In die woning vond de ontucht plaats met de 15-jarige leerling. Nadat die ontdaan aan de bewoonster zijn verhaal had gedaan, zette die G. buiten. Een dag later vertelde de 19-jarige leerling dat G. ook hem had misbruikt.