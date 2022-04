Drama voor Circus Royal: hartaanval voor clown Joop Teuteberg tijdens repetitie

Hij ligt in het ziekenhuis en zijn toestand is onstabiel. Dat zegt zoon Toni Teuteberg, die voor het eerst in een decennium weer shows van het befaamde circus heeft geprogrammeerd in Dordrecht. De eerste voorstelling is op Koningsdag en die gaat sowieso door, zegt Toni. ,,Mijn vader zou niet anders willen. Hij is veel te trots dat het me na al die jaren weer gelukt is het circus naar Dordrecht te brengen.’’