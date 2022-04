Dordtse woningcorporatie Trivire: cyberbende stal nagenoeg zeker geen vertrouwelijke gegevens

Bewoner Skaeve Huse mag op zoek naar nieuw onderdak

Nadat hij brand stichtte in zijn containerwoning langs de N3 in Dordrecht raakte Maurice B. al zijn Skaeve Huse kwijt. Lange tijd daarna had de langdurig dakloze weer onderdak doordat hij in de cel belandde, maar halverwege deze week moet de geboren Leerdammer weer op zoek naar een onderkomen.

5 april