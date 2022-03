Dordtse woning gesloten na aantreffen volledig ingericht seksbedrijf zonder vergunning

De politie kreeg de woning aan de Aalscholverstraat in het vizier door een tip via Meld Misdaad Anoniem. De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel startte vervolgens een onderzoek. Bij de eerste controle troffen de agenten twee sekswerkers aan; tijdens een latere controle twee anderen.

In strijd met APV

De woning was volledig ingericht als een 'seksbedrijf’, zonder dat hiervoor vergunning was verleend. Dat is in strijd met de algemene plaatselijke verordening, met een sluiting van de woning voor drie maanden tot gevolg. De huurder van de woning is over de sluiting geïnformeerd en heeft het huis verlaten.