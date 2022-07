Dordtse Willem (54) woont met zijn gezin over de hele wereld en nu even in Dubai

indebuurtVoor sommige mensen is het al een drempel om naar één land te emigreren. Voor Willem Vermaat (54) is die hobbel er allang niet meer. Hij heeft inmiddels al in zes landen gewoond, en wat hem betreft is de plek waar hij nu woont niet zijn eindstation. “Op sommige plekken hadden we het na een tijdje wel gezien, dus dan vertrokken we weer naar een ander land.”

Wat een avontuurlijke Dordtenaar ben je! Hoe is dat zo ontstaan?

“Om eerlijk te zijn, ben ik geen échte Dordtenaar. Ik ben in Vlaardingen geboren. Pas toen ik 7 jaar oud was ben ik naar Dordrecht verhuisd. Daar haalde ik mijn mavodiploma en daarna vertrok ik naar de Zeevaartschool in Rotterdam. Daarmee koos ik natuurlijk al voor een avontuurlijke richting. Eerst werkte ik een paar jaar op een zeeschip en vervolgens als 22-jarige kapitein op een jacht van een grote Nederlandse horecafamilie. Als zij niet op het jacht waren, lagen wij in de haven ergens in Zuid-Spanje. Dat was een prachtige tijd.”

Hoe ben je toen in een ander land terecht gekomen?

“In de Spaanse haven kwam ik een Deens meisje tegen. Zij leerde daar Spaans. Helaas moest ze binnen een korte tijd weer terug naar Kopenhagen. Het klikte zo goed tussen ons, dus vroeg ze: ga je mee? Dat heb ik gedaan. Daar heb ik vervolgens verschillende dingen gedaan. Ik werkte voor een drukkerij en verkocht meubels. Maar toch lag mijn hart bij de scheepswereld, dus ben ik voor een scheepsmakelaar op kantoor gaan werken. Op het moment dat die rederij mij later vroeg om voor hen vanuit Singapore te gaan werken, was ik inmiddels getrouwd met een andere Deense vrouw en hadden we twee kinderen. En ik moet bekennen: dat was best een overgang.”



Volledig scherm Na Denemarken vertrok familie Vermaat naar Singapore. © Privé

Begrijpelijk. Hoe lang hebben jullie toen in Singapore gewoond?

“We hebben daar vier jaar gewoond, totdat ik een soortgelijke baan vond bij een ander bedrijf. Zo belandden we in Sydney. Maar daar zijn we maar anderhalf jaar gebleven, omdat ik de kans kreeg om aan de slag te gaan in Saoedi-Arabië. Dat was pas echt iets héél anders. Na een tijd daar te hebben verbleven, vertrokken we wederom voor mijn werk, naar Dubai. Tijdens de coronacrisis zijn we wel even teruggekomen naar Nederland en hebben we een tijdje in Amstelveen gewoond. Nu, na twee jaar, zijn we weer terug in Dubai.”



Volledig scherm Willem met zijn vrouw en dochters in Dubai. © Privé

Wat een levensloop! Hoe hebben je dochters dat allemaal ervaren?

“Als we dit aan mensen vertellen, krijgen we vaak verbaasde blikken. Dat gaat dan met name om de kinderen, want: hoe hadden we dat allemaal gedaan? Nou simpel: die zijn altijd meeverhuisd en hebben in elk land op een internationale school gezeten. Onze oudste dochter vond het op een gegeven moment lastig met school, dus zij heeft ervoor gekozen om naar een kostschool in Engeland te gaan.”

“Maar het leven is gewoon zo gelopen en we hopen dat onze dochters hieruit belangrijke levenslessen zullen meenemen. Dat de wereld bijvoorbeeld groter is dan één plek en dat, door je horizon te verbreden, je blik veel meer open-minded is.”

Na álles wat je hebt meegemaakt, denk je nog weleens terug aan Dordrecht?

“Natuurlijk! Dat voelt nog steeds als mijn thuisstad. Ook omdat er nog veel familie woont. Ik heb daar mijn hele jeugd doorgebracht, mijn basis ligt daar. Ik heb er leren fietsen, ben daar naar school gegaan, heb er mijn eerste vriendschappen gesloten. Dat zijn herinneringen die ik voor altijd zal koesteren.”

