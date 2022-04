Dordtse volkstuinvereniging verhuist na jaren van onzekerheid naar de Zuidendijk

De Dordtse volkstuinvereniging De Vrije Tuinder heeft de vlag in top gehangen: nu niemand bezwaar heeft gemaakt tegen de komst van de tuinders naar de Schenkeldijk staat niets een verhuizing meer in de weg.

De volkstuinders verkeerden al sinds 2008 in onzekerheid over hun toekomst. De gemeente bedacht toen dat op het huidige complex van De Vrije Tuinder aan de Reeweg-Zuid, aan de rand van het Wielwijkpark, beter woningen gebouwd konden worden. Plannen om de tuinders te laten verhuizen naar de Zuidendijk, achter sportpark Schenkeldijk, stuitten aanvankelijk op protesten van omwonenden, die zich overvallen voelden.

Lees ook Nieuwe locatie voor volkstuinvereniging De Vrije Tuinder

Modelvliegers verhuizen ook

Inmiddels is er overeenstemming met modelvliegclub Red Eagles, die een paar honderd meter verderop langs het sportpark gevestigd is. Met medewerking van enkele boeren kunnen de modelvliegers iets naar het oosten opschuiven, waardoor de 72 volkstuinders het huidige modelvliegveld in gebruik kunnen nemen. Ook daartegen protesteerden buren vorig jaar nog bij de gemeenteraad, maar uiteindelijk diende er niemand een formeel bezwaar in.

De eerste tuinders verkassen in oktober al naar de nieuwe stek, vertelt voorzitter Gijs Zevenhoven: ,,Zij moeten dan al plaatsmaken voor de aannemer. Voor hen is het laatste deel van het seizoen verloren. Dat is wel jammer, maar we kunnen tenminste vooruit. En aannemers hebben tegenwoordig zo veel werk, dat ze misschien toch pas een paar maanden later kunnen beginnen. Dat zou weer schelen.’’ De laatste tuinders verhuizen tegen de jaarwisseling: ,,Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar we gaan er voor.’’

Gestegen kosten probleem voor vereniging

De Vrije Tuinder hoopt aan de Schenkeldijk ook weer een bescheiden clubhuis op te kunnen bouwen, zoals het dat aan de Reeweg-Zuid ook had, maar dan met zonnepanelen op het dak. Zevenhoven durft nog niet te zeggen of dat lukt. We krijgen wel een paar ton om te verhuizen, maar het heeft allemaal erg lang geduurd en de prijzen zijn inmiddels fors gestegen. Daar moeten we het nog maar eens over hebben met de gemeente.’’

De gemeente Dordrecht laat desgevraagd weten het nog te vroeg te vinden om daar over te spreken. ,,Wij nemen de inrichting van het terrein al voor onze rekening en daarbij hebben wij ook te maken met gestegen kosten.’’ Zevenhoven brengt daar tegenin dat de gemeente volgens hem hoe dan ook spekkoper is: ,,Onze tuinders zijn over het algemeen ouderen, die hier hun dagbesteding en hun sociale contacten vinden. Wat kost het niet als je dat door de ouderenzorg moet laten verzorgen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.