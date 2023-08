Dordtse sterrenwacht extra lang open vanwege Perseïdenzwerm: ‘Mooi fenomeen’

COLUMN Hèhè… ik kan eindelijk weer een terrasje op (en ander positief nieuws)

Als columnist – beroepshalve gefixeerd op die dingen die niet zo lekker gaan - sla je vaak een kritische toon aan. Da’s geen bewuste strategie… integendeel zelfs, want toen ik veertien jaar geleden, de uitdaging aan ging om deze krant op dagelijkse basis van een kroniekje te voorzien, had ik me juist voorgenomen dat niet louter het negatieve de basis mag vormen van mijn pennenvruchtje in de ochtendkrant.