Dordtse (sport)fotograaf Michel Sterrenberg overleden

Fotograaf Michel Sterrenberg is afgelopen donderdag rustig in zijn slaap overleden. De Dordtenaar kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen.

Michel Sterrenberg, die altijd door weer en wind op de fiets naar zijn klussen ging, was voornamelijk langs de (Dordtse) sportvelden en in sporthallen te vinden. Met name bij FC Dordrecht, en al zijn voorlopers, was hij kind aan huis. In zijn beginperiode als fotograaf, in het midden van de jaren tachtig, reisde hij met verslaggevers ook mee naar uitduels van de Dordtse betaald-voetbalorganisatie. Ook tot voor kort bezocht hij, namens het huis-aan-huisblad Dordt Centraal, nog de thuisduels van FC Dordrecht.

Veel respect

,,Ik ben jaren met hem opgetrokken en heb veel respect voor hoe hij zijn werk deed”, aldus Olav Ouwerkerk, algemeen manager van FC Dordrecht. ,,Hij was altijd de vriendelijkheid zelve, zonder enige poeha. Ik denk dat de Krommedijk zijn tweede thuis was. Hij was zeer bereidwillig voor de club, we mochten zijn foto’s altijd gebruiken. En ik weet ook dat hij jarenlang geweldig voor zijn vader en moeder (beiden inmiddels overleden, red.) zorgde. We zullen hem enorm missen.”

Behalve bij FC Dordrecht was Sterrenberg ook een graag en veel geziene gast bij de amateurvoetbalclubs in Dordrecht. Tevens was hij de vaste fotograaf bij de Dordtse honk- en softbalvereniging The Hawks. De laatste jaren werkte hij vooral in opdracht van Dordt Centraal en af en toe nog van AD De Dordtenaar.

Volledig scherm Een bekende foto van Michel Sterrenberg: Marco Boogers in extase na de gelijkmaker (1-1) van DS’79 in het blubberduel met Feyenoord in maart 1988. © Michel Sterrenberg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.