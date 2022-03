Dordtse Siobhán (22) tweede bij Project Rembrandt: ‘Beste portretschilder van dit seizoen’

De vier finalisten streden met twee ultieme finale-opdrachten om de titel ‘beste amateurkunstschilder van Nederland’. 24 uur lang werden ze opgesloten in de grootste schatkamer van de Nederlandse kunst om het meesterwerk De ingang tot het bos van Philips Koninck te kopiëren. Kaufmans kopie werd het minst beoordeeld.

Persoonlijk

Vervolgens gingen de kandidaten aan de slag met het finalepronkstuk. In dit werk moest alles terugkomen wat de kandidaten hebben geleerd in alle afleveringen van het programma. Tevens moest het werk een verhalend toekomstbeeld tonen waar minstens twee mensen op staan. Kaufman vertelde dat het haar eerste keer was dat zij zichzelf had gedwongen om een verhaal te vertellen. ,,Ik heb er best mee gestruggeld, maar toen ik eenmaal aan het schilderen was voelde ik me als een vis in het water.”

Quote Je voelt de genegen­heid en geborgen­heid. Het is fantas­tisch neergezet. Jury van Project Rembrandt

Kaufman besloot haar zieke moeder en haarzelf in haar bruidsjurk neer te zetten op het doek. ,,Een heel persoonlijk verhaal. Mijn moeder is waarschijnlijk nog maar een paar maanden bij ons en ik heb er altijd over gefantaseerd dat ze op mijn bruiloft is. Ik realiseer me dat het nooit de realiteit kan zijn en dat heb ik vastgelegd.”

De jury sprak lovende woorden over haar werk. ,,Je voelt de genegenheid en geborgenheid. Het is fantastisch neergezet. Je voelt de aandacht en liefde voor je moeder.” Een aandachtspunt was haar achtergrond, waar Kaufman meer diepte in had kunnen creëren volgens de jury. Samen met kandidaat Egon was de Dordtse favoriet onder de publieksjury. Uiteindelijk ging de stem van de jury naar Egon, maar de Dordtse gaat volgens de juryleden een mooie toekomst als kunstschilder tegemoet.

