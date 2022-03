Dordtse raad behoorlijk opgeschud: meer dan de helft is nieuweling

De Dordtse raad werd behoorlijk opgeschud met 21 mensen die de afgelopen vier jaar geen raadslid waren. Dat is overigens lang geen record: in 2018 werden niet minder dan 25 nieuwelingen benoemd. De samenstelling van het hoogste orgaan in de stad is na hertelling van een deel van de stemmen definitief, maar in de regel geven enkele politici hun zetel nog op om wethouder te worden. Dan stroomt nog meer vers bloed de raad in.