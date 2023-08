Dordtse Pasar Malam populairst van alle edities: ‘Toch hebben we steun nodig, door alle gestegen kosten’

Schuim Bierfesti­val maakt zich op voor zevende editie in Dordrecht

Bierdrinken is geliefd in Dordrecht, dus het Schuim Bierfestival kan alvast in de agenda worden gezet. Op zondag 24 september wordt het voor de zevende keer gehouden. De toegang tot dit festival in de tuin van schouwburg Kunstmin is gratis.