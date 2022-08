Dordtse Mariëlle brengt Tukkie (een stoere puber met het grasgroen haar) tot leven in haar eerste boek

VIDEO Hans draagt dichtbun­del op aan gedode collega Julia: ‘Ze had een warm hart voor het dorp’

De wereld van Dordtenaar Hans Erkens (60) en vele anderen stond op z'n kop, toen collega Julia en haar kinderen twee jaar geleden omkwamen bij een familiedrama in de Papendrechtse Cremerstraat. Vader Heng doodde zijn ex, kinderen en zichzelf. Erkens zette zijn gedachten om in gedichten, die nu gebundeld in de winkel liggen. Met de opbrengst steunt hij het fonds dat postuum voor Julia is opgericht.

22 november