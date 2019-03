Dordtse KNRM rukt voor de duizendste keer uit

Terminale thuiszorg onder druk: ‘Ik kroop op mijn knieën over de vloer en voelde me zo verlaten’

Het personeelstekort in de zorg wordt extra pijnlijk zichtbaar als de verpleging van mensen in de meest kwetsbare fase van hun leven in het gedrang komt: de terminale thuiszorg. Zzp'ers als Martin van Zandbergen zeggen zo in te kunnen springen, maar ervaren weerstand. In gesprek met een zzp'er, een zorgondernemer, een huisarts en de terminaal zieke Fia.