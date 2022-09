Dordtse Kil III wil minder afval laten verbranden en meer recyclen

De afvalscheiding en -recycling op industrieterrein Dordtse Kil III kan stukken beter. Te veel materiaal wordt bij het restafval gegooid en afgevoerd naar een verbrandingsoven. Makkelijk en vooralsnog relatief goedkoop, maar niet duurzaam en doodzonde van nog de prima her te gebruiken materialen in dat bedrijfsafval.

Met tot nu toe 22 bedrijven op Dordtse Kil III, waar De Bommel Meubelen en Rob Heijkoop Trading, is maandag begonnen met een nieuwe vorm van afvalinzameling en -verwerking. Afvalbedrijf Netwerk noemt het een proef met ‘grondstoffenmix’. De gemeente Dordrecht, Netwerk en de ondernemers in het gebied hebben er subsidie voor weten te regelen, zodat er het eerste jaar geen extra kosten zijn voor het op deze wijze scheiden van afval.

Deelnemende bedrijven krijgen een container waarin ze plastic (van folie, harde kunststoffen tot koffiebekers), metalen, papier, karton, kleine stukken hout, keramiek en piepschuim kunnen gooien. Bij elkaar dus, want met vijf of zes aparte kliko's schat men in dat het project is gedoemd te mislukken.

Op het terrein van Netwerk wordt de boel gesorteerd en omgezet in herbruikbare grondstoffen. ,,Jaarlijks wordt er acht miljoen ton afval verbrand omdat we zeggen dat het niet meer herbruikbaar is. Maar dit in veel gevallen is er echt nog wat mee te doen. Houtstukken kunnen nog prima door ons tot snippers worden gemaakt die weer worden verwerkt in spaanplaat bijvoorbeeld’’, legt commercieel directeur Ramon Grundel van het afvalbedrijf uit.

Door het inzamelen van ‘grondstoffenmix’ reduceert een bedrijf, zo is het idee, ook het gewone bedrijfsrestafval. Dat hoeft minder vaak opgehaald te worden, wat weer een financieel voordeeltje is. Bij een succesvolle proef op Dordtse Kil III willen Netwerk en wethouder Chris van Benschop (economie) het ook op andere bedrijventerreinen in de gemeente invoeren.

